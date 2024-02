Leao PSG e non solo, i parigini fanno spesa al AC Milan: altri due rossoneri nel mirino

Leao PSG e non solo, i parigini fanno spesa al Milan: altri due rossoneri nel mirino. Tutti gli aggiornamenti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan per quanto riguarda il capitolo “uscite” in vista dell’estate. Tre calciatori rossoneri sarebbero finiti nel mirino del PSG.

Pubblicità

Non solo Leao, obiettivo numero uno per sostituire il partente Mbappé: i parigini monitorano molto attentamente anche i due francesi Theo Hernandez e Maignan, entrambi in scadenza di contratto nel 2026.

Pubblicità

Pubblicità

The post Leao PSG e non solo, i parigini fanno spesa al Milan: altri due rossoneri nel mirino appeared first on Milan News 24.