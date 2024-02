Leao PSG, dalla Francia sicuri: è finito il ciclo col AC Milan! E si aggiungono squadre dalla Premier

Leao PSG? Dalla Francia: il portoghese è a fine ciclo con il Milan: si aggiungono altre squadre. I DETTAGLI sul rossonero

Dalla Francia sono sicuri: Rafael Leao è a fine ciclo con il Milan ma non ha ancora dato una priorità sul suo futuro.

Il calciatore rossonero, come riportato da Sèbastien Denis, piace a tanti club oltre al PSG. Tra questi anche alcune squadre di Premier League: va ricordato che persiste la clausola rescissoria da 175 milioni di euro che i club interessati dovranno pagare ai rossoneri, che non lo lasceranno sicuramente andare a meno.

The post Leao PSG, dalla Francia sicuri: è finito il ciclo col Milan! E si aggiungono squadre dalla Premier appeared first on Milan News 24.