Leao ha stupito tutti a AC Milanello: il indiscrezione sul portoghese verso AC Milan-Napoli

Leao ha stupito tutti a Milanello: il retroscena sull’attaccante portoghese verso la sfida tra Milan e Napoli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha raccontato un retroscena riguardante Rafael Leao. Un Rafa così affamato – si legge – non lo si vedeva da tempo.

Pubblicità

A Milanello l’attaccante portoghese sta preparando nel migliore dei modi il big match di domani sera tra Milan e Napoli. L’obiettivo del dieci rossonero è ovviamente trascinare i compagni alla vittoria ma anche tornare al gol.

Pubblicità

The post Leao ha stupito tutti a Milanello: il retroscena sul portoghese verso Milan-Napoli appeared first on Milan News 24.