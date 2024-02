Leao esalta l’ex AC Milan sui social: «Che giocatore!» – NEWS

Rafael Leao ha esaltato l’ex Milan Ronaldinho sui propri profili social: il portoghese estasiato dalle giocato del brasiliano

Attraverso i propri profili social, Rafael Leao, esterno del Milan, ha esaltato l’ex fuoriclasse rossonero Ronaldinho:

What a player https://t.co/W0WBWZCHMx — Rafael Leão (@RafaeLeao7) February 16, 2024

Il portoghese ha commentato estasiato un video della UEFA con le migliori giocate della carriera dell’ex Barcellona. Leao è tornato al gol dopo circa un mese di digiuno nella sfida di ieri sera contro il Rennes in Europa League.

