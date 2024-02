Leao bene a metà, i quotidiani lo pungono: «Se solo vedesse la porta…». Il voto

Leao bene a metà, i giornali lo pungono: «Se solo vedesse la porta…». Il voto e la pagella del portoghese

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha valutato, tra gli altri, la prova di Rafael Leao nella sfida di ieri che il Milan di Pioli ha vinto a San Siro contro il Napoli grazie alla rete di Theo Hernandez.

La solita partita all inclusive – si legge sul quotidiano – Assist da quaterback, largo come gli piace ora, un’occasione gettata, dribbling da collezionare. Se solo vedesse la porta… Voto? 6,5.

