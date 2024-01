Leao bacchettato dai quotidiani: «Gioca quando ne ha voglia»

Leao bacchettato dai giornali: «Gioca quando ne ha voglia e quando ne ha voglia gioca come pochi sanno fare»

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha voluto bacchettare Leao, autore tutto sommato di una prova certamente non memorabile a Empoli. 6 in pagella per il 10 rossonero.

Gioca quando ne ha voglia e quando ne ha voglia gioca come pochi sanno fare – si legge – Assist per la rete di Loftus-Cheek, assist per la palla-gol di Pulisic, rovesciata murata. Tre belle cose nella sua passeggiata empolese.

