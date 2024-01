Leao ancora a secco, ma ai quotidiani è piaciuto per un motivo: la sua pagella

Leao ancora a secco, ma ai giornali è piaciuto per un motivo: la pagella e il voto del numero 10 del Milan

Rafael Leao rimanda ancora l’appuntamento con il gol in campionato, ma la sua prestazione ieri sera contro il Bologna è stata comunque positiva. Non ha dubbi la Gazzetta dello Sport, che premia il 10 rossonero con un 6,5 in pagella.

Guadagna un rigore potenzialmente d’oro e avvia l’azione del vantaggio… dalla destra. Al tiro però si digiuna ancora: Skoupski gli cancella un gol, un altro se lo divora.

The post Leao ancora a secco, ma ai giornali è piaciuto per un motivo: la sua pagella appeared first on Milan News 24.