Leao AC Milan: quattro mosse per l’proposta, così il Barcellona prepara l’assalto

Tra i big che fanno gola ai top club europei c’è Leao. Il Barcellona prepara quattro mosse che possono portare all’assalto al portoghese

Da tempo si parla del Barcellona, società che a giugno attuerà una vera e propria rivoluzione con l’addio di Xavi, l’arrivo di un nuovo allenatore e la cessione di numerosi calciatori.

In tal senso stando a quanto riportato da ‘diariogol.com’ – un tesoretto da addii pesanti come quelli di Araujo, de Jong, Lewandowski e Raphinha potrebbero permettere al club spagnolo di minacciare il calciomercato Milan e tentare il colpo Leao.

