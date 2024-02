Leao AC Milan, lo Sporting fa ricorso al TAS: cosa sta succedendo

Leao Milan, lo Sporting fa ricorso al TAS: cosa sta succedendo. Tutti gli aggiornamenti in arrivo oggi dal Portogallo

Direttamente dal Portogallo arrivano sviluppi in merito alla vicenda Leao riguardante in particolare il trasferimento dell’attuale numero 10 rossonero dallo Sporting Lisbona al Lille che aveva causato l’apertura di un contenzioso legale.

Secondo quanto riportato da Record, il club portoghese avrebbe fatto ricorso al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) di Losanna: per questo è stata fissata una nuova udienza a Losanna il prossimo 26 marzo.

