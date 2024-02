Leao AC Milan: l’asse con Theo e “la rete” ritrovato! Le big rientrano a bussare sul mercato, cosa può succedere in estate

L’asse Theo Hernandez Leao torna ad incidere, stavolta è il portoghese a segnare. Le big d’Europa osservano e tornano a bussare alla porta del calciomercato Milan

Il Milan torna al brillare in Europa. Lo fa nel segno di Loftus Cheek ma anche dell’asse ritrovato sulla fascia sinistra Leao–Theo Hernandez. Stavolta rispetto al match di San Siro contro il Napoli si sono invertiti i ruoli: assist del francese e gol del portoghese. Timbro numero 50 complessivo con la maglia rossonera e che lo rende l’unico dei compagni ad aver segnato almeno una volta in ogni competizione giocata quest’anno.

Rete che per Leao mancava dal 10 gennaio – Coppa Italia contro l’Atalanta – e che può essere la chiave di svolta anche per ritrovarsi in campionato -l’ultima gioia realizzativa risale al 23 settembre nel match in casa contro il Verona – magari già a partire dal match contro il Monza. Paradossalmente se dovesse verificarsi questo scenario raggiungerebbe ancora una volta la cifra di 50 marcature, stavolta limitata ai top 5 campionati europei.

Appunto l’Europa. Il 3-0 contro il Rennes ipoteca il passaggio del turno agli ottavi di finale e può rilanciare le ambizioni internazionali dei rossoneri che puntano a giocare e magari vincere alla Dublin Arena a maggio per alzare l’unico tipo di trofeo che manca nella già ricca bacheca del club con buona pace di quelle statistiche che vedono il Milan favorito per la vittoria finale solo per il 5% delle possibilità e che Pioli ha deciso di usare come motivazionali per stimolare la squadra.

Dalla stessa Europa però arrivano anche le minacce al calciomercato Milan proprio per Leao. Il Psg è a caccia dell’erede di Mbappè, destinato al andare al Real Madrid, e guarda in Italia seguendo con interesse anche Osimhen e Lautaro Martinez. Il Barcellona invece prepara la rivoluzione e può stanziare un tesoretto e destinarlo all’acquisto del portoghese. I rossoneri dal canto loro per ora se lo godono e -forti dell’alta clausola rescissoria – si sentono ottimisti nel continuarlo a vedere dalle parti di Milanello.

