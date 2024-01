Leao AC Milan, il PSG spaventato dalla richiesta rossonera! Tutti i dettagli

Leao-Milan, il PSG spaventato dalla richiesta del club rossonero: il portoghese via solo per la clausola rescissoria

Come riferito da Sport Mediaset, è reale l’interesse del PSG, che ha bussato alla porta del calciomercato Milan, per Rafael Leao.

Tuttavia la pista potrebbe tramontare sul nascere visto che Furlani è stato chiaro: il classe ’99, che peraltro vuole rimanere in rossonero, può partire solo per i 175 milioni di euro della clausola rescissoria. Una cifra che potrebbe spaventare anche una super potenza economica come quella rappresentata dal club francese.

