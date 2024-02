Leao AC Milan, il portoghese risponde alle critiche di un tifoso: il duro messaggio social – NEWS

La sconfitta del Milan contro il Monza lascia ancora scorie. In particolare un tifoso ha attaccato sui social Leao, dura la risposta del portoghese

Due giorni dopo continuano le polemiche per la sconfitta del Milan contro il Monza. In particolare un tifoso con toni forti ha criticato sui social Leao invitandolo a lasciare i rossoneri il prima possibile.

Pubblicità

Non si è fatta attendere la risposta dell’attaccante che nelle proprie storie Instgram ha ricondiviso e replicato al messaggio: «Il Mondo continua ad avere questo tipo di persone con la mente piccola»

Pubblicità

Pubblicità

The post Leao Milan, il portoghese risponde alle critiche di un tifoso: il duro messaggio social – FOTO appeared first on Milan News 24.