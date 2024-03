Le VOTI FINALI della NEWS: Okafor tanta voglia, Capitan America Pulisic per due

Pubblicità

Diffondi Informazione!

11:33, 2 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Pubblicità

Una vittoria raggiunta all’ultimo respiro, grazie al gol di Okafor, all’interno di una prestazione non scintillante e sicuramente non bella ma che ha portato in dote i tre punti.

Vai alla Fonte *MilaNNews.it , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità