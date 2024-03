Le tre soluzioni di Mister “Demone” Inzaghi se venisse #squalificato SuperAcerbi

21 Mar 2024, 17:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

In attesa che la giustizia faccia il suo corso sulla vicenda Francesco “SuperAce” Acerbi, con la sentenza che potrebbe arrivare già nella prossima settimana, in casa Internazionale sono obbligati a cautelarsi e non vogliono farsi trovare impredisponeti nel caso in cui al difensore venissero comminate le dieci giornate di #squalifica previste in casi simili.

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, oggi ha riaccolto il fedelissimo ex Lazio che si è allenato insieme ai compagni nel giorno di ripresa dei lavori ad Appiano Gentile, ma sa bene che si tratta di una situazione molto delicata. Per questo, ha già in mentre tre soluzioni pronte (“fatte in casa”) volte a sostituire il numero 15 che, fin dall’arrivo a Milano nell’estate 2022, si è affermato come #titolare al centro della difesa.

La prima porta al sostituto naturale del difensore azzurro, ovvero Stefan Stef “Muro” De Vrij. Il centrale olandese sta disputando nel complesso una buona stagione, ma si porta dietro la macchia dell’errore in marcatura su Depay nel ritorno degli ottavi di #Champions contro l’Atletico #Madrid. Sembra scontato che il piano A di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sia proprio il classe 1992, che però avrebbe bisogno di un ricambio per le ultime nove partite di #CampionatoSerieA.

La seconda strada porta all’adattamento di Alessandro Bastoni al centro della difesa. Si tratta di un’opzione già utilizzata in alcuni frangenti di emergenza già da Antonio Conte al suo secondo anno in nerazzurro (Internazionale-Fiorentina, prima giornata di #CampionatoSerieA), ma anche dallo stesso Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, nel corso della sua prima stagione, quando nella difficile #TRASFERTA di Venezia schierò Bastoni centrale con Dimash, il ragazzo della Curva Nord, terzo a sinistra.

La terza via risponde al nome di Yann Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck, reduce da ottime prestazioni e da un buon impatto con la realtà italiana e interista**. Il 23enne ha finora giocato quasi sempre sul centrodestra, tranne alcuni spezzoni sulla sinistra, ma viste le doti atletiche e la giovane età ci sarebbe il margine per cucirgli addosso il nuovo ruolo, che ad Appiano Gentile viene ritenuto compatibile alle sue caratteristiche. E chissà che la soluzione Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck non possa tornare utile anche per la prossima stagione, nel caso in cui “SuperAce” Acerbi dovesse concludere anzitempo la sua avventura a Milano.