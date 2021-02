Le tasse sulla cannabis forniscono 858.000 dollari alle scuole pubbliche dell’Illinois

8 Visualizzazione Totali, 8 Visualizzazioni di Oggi

Le scuole pubbliche di Peoria, Illinois, stanno ricevendo 858.669 dollari in fondi derivati ​​dalla cannabis come parte del programma statale R3 – abbreviazione di “ripristinare, reinvestire e rinnovare” – per aiutare a ricostruire le scuole della parte sud della città, riferisce Quad-City Times . Il programma R3 assegna il 25% dei ricavi della cannabis alle comunità più colpite dalla guerra alla droga.

Durante una conferenza stampa martedì, il sovrintendente del PPS Sharon Desmoulin-Kherat ha descritto la comunità come “una delle più angosciate” dello stato e della nazione.

“E questa comunità… è influenzata dagli orrori della violenza, sostenuta dalla concentrazione del disinvestimento, identificata dai tassi di feriti da arma da fuoco, povertà infantile, tassi di disoccupazione e incarcerazione, e l’elenco potrebbe continuare all’infinito. Le ingiustizie, le difficoltà e le sofferenze della vita sono così vaste e vaste per molti, molti dei nostri studenti e famiglie, e lo vediamo ogni giorno “. – Desmoulin-Kherat, in una conferenza stampa, tramite il Times

PPS prevede di utilizzare i fondi per una varietà di programmi, tra cui assistenza legale per studenti, aiutare le persone incarcerate a rientrare con successo nella società, programmi di trattamento per la salute mentale e l’abuso di sostanze, coaching di carriera per studenti e educazione alla salute riproduttiva, afferma il rapporto.

I fondi saranno anche utilizzati per aiutare i cittadini a cancellare le vecchie condanne penali per crimini ora legali ai sensi della legge statale sulla legalizzazione . Il rappresentante di stato Jehan Gordon-Booth (D), un sostenitore del programma R3 che ha contribuito a crearlo, ha definito il programma di espulsione “incredibilmente importante” nel dare alle persone “la possibilità di essere in grado di portare avanti la propria vita e non essere calcificati in povertà.”

“R3 è così importante per me perché sentivo che era fondamentale che se avessimo intenzione di legalizzare un prodotto che è stato utilizzato negli ultimi 80 anni per penalizzare in gran parte le persone di colore e marrone, era incredibilmente importante che abbiamo preso alcuni di le risorse per la vendita di questo prodotto e iniziare a reinvestirlo nella riparazione di alcune di quelle stesse comunità che erano state abbattute dalla guerra alla droga ”, ha detto durante la conferenza stampa.

Gordon-Booth ha aggiunto che i legislatori si aspettavano tra $ 20 milioni e $ 22 milioni dalle tasse sulla cannabis per il programma, ma la cifra finale era di circa $ 31 milioni. Ha detto che il prossimo anno il finanziamento potrebbe raggiungere tra $ 50 milioni e $ 65 milioni.

Nella maggior parte degli stati in cui la cannabis è legalizzata, le tasse sulla cannabis sono spesso destinate in parte al finanziamento dell’istruzione.

