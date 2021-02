Le migliori varietà per aiutare con l’insonnia

8 Visualizzazione Totali, 8 Visualizzazioni di Oggi

Sia che tu abbia problemi ad addormentarti o semplicemente a rimanere nelle profondità del tuo sonno fino al mattino, perdere costantemente le tue Z può diventare piuttosto spiacevole quando continua notte dopo notte. Avere insonnia o difficoltà ad addormentarsi può essere causato da una serie di fattori dal disagio diretto dovuto al dolore fisico a disturbi psicologici come stress, ansia o depressione.

Big Wreck

Trainwreck e Big Bud, due varietà note per essere fedeli al loro lignaggio indica, si uniscono per creare uno sballo edificante ma calmante, perfetto per allontanarsi mentalmente dalle frenetiche esigenze della giornata. Big Wreck è ottimo per guardare film, disegnare, scrivere o altre attività creative prima di addormentarsi felicemente.

Northern Lights

Lascia che questa varietà classica si stabilisca nel tuo corpo e nella tua mente con il suo effetto cerebrale dolce e la pietra del corpo. La sensazione di insonnia si trasformerà in una foschia da sogno dopo una sessione con queste cime ricoperte di tricomi.

Blackberry Kush

I sapori in questa intensa indica si alternano tra hashish forte e bacche dolci, rendendolo un fumo gustoso ed equilibrato che va dritto dove si trova il disagio. Se il dolore cronico ti impedisce di riposare davvero, Blackberry Kush può aiutarti a salpare su una nuvola di sollievo dopo un’intera giornata.

Afghani

Come suggerisce il nome, questa varietà prende il nome dall’area in cui ha avuto origine. Fornisce un forte effetto sedativo abbinato a sensazioni di euforia e pace. Se hai bisogno di aiuto per lasciarti alle spalle gli eventi della giornata, Afghani può darti un po ‘di sollievo mentale e fisico.

Romulano

Vai all in con una pietra di tutto il corpo che è beatamente inebriante con il suo sapore ricco e legnoso. Creato da un incrocio di rinoceronte nordamericano e rinoceronte bianco, questo ceppo ti renderà pronto a colpire il sacco prima che te ne accorga.

Granddaddy Purple

Con bellissime cime viola intenso, il PIL è un classico di Cali che vale la pena conoscere personalmente. È altamente psicoattivo e lavora per rilassare i muscoli, spesso portando a ciò che molti chiamano amorevolmente “couchlock”.

Platinum OG

Scegli questa varietà appena prima di andare a letto, poiché porta una pietra pesante che preparerà il terreno per una notte di profondo riposo. Verde brillante e striscianti con piccoli peli arancioni, questi boccioli esteticamente gradevoli ti faranno sentire tranquillo, piacevole e preparato per una notte di sonno rigenerante dopo pochi tiri.

Critical Kush

Terroso e speziato, questo ceppo è un efficace mix di THC e CBD per un fumo potente che calma sia il corpo che la mente. La Critical Kush ti aiuta ad addormentarti prendendosi cura di alcuni dei fattori che ti impediscono di riposare come stress, ansia e dolori muscolari. serata rilassante

Monster Cookies

Gli amanti della popolare varietà Girl Scout Cookies possono prendersi una pausa dal solito provando la loro varietà preferita mescolata con Granddaddy Purple. Ricoperto di bellissimi cristalli, Monster Cookies rimane fedele alle sue radici con un profilo aromatico d’uva ed effetti profondamente calmanti. È una varietà rampicante che aumenta lentamente di intensità, il che aiuta se hai problemi a rimanere addormentato durante la notte.

Gooberry

Questa varietà pesante ha cime corte e dense che offrono un potente pugno contro il dolore e l’insonnia. Realizzato con una combinazione di Afgoo e Blueberry, Gooberry è noto per farti ridere e affamato prima di farti addormentare per un buon riposo notturno. I fiori ben coltivati ​​possono contenere fino al 20% di THC.

like heart laughter wow sad angry 0