Lazza a Sanremo, siparietto a tinte rossonere con Ibra Magia: cosa è successo

Lazza ospite a Sanremo: il cantante tifoso del Milan ha salutato Zlatan Ibrahimovic, presente in prima fila all’Ariston

Nella prima serata del Festival di Sanremo 2024 Lazza, noto tifoso del Milan, è stato ospite dopo la partecipazione dello scorso anno.

Simpatico il siparietto con Ibrahimovic: «Come brilli, mamma mia», le parole del cantante al fuoriclasse svedese, che hanno fatto seguito ad un bell’abbraccio tra i due.

