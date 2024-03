Lazio Udinese 1-2: Sarri a picco, quarto KO consecutivo e nono posto in classifica

00:00, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Lazio Udinese 1-2: Sarri a picco, quarto KO consecutivo fra campionato e Champions League e nono posto in classifica

La Lazio di Maurizio Sarri è in caduta libera. All’Olimpico, contro l’Udinese, arriva la quarta sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League.

Lucca e Zarraga gelano i biancocelesti, ora al nono posto in Serie A e sempre più lontani dalla zona Europa. L’ex Juve a picco con la sua Lazio.

