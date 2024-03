11:49, 27 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Lazio senza Provedel contro la Juve, ma… può ritornare lo stesso con i bianconeri. Il dietro le quinte sul recupero del portiere La Lazio non avrà a disposizione Provedel le prossime due partite contro la Juve in campionato e in Coppa Italia. Come fa sapere Il Messaggero, infatti, il portiere avrà bisogno di meno di un mese […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Lazio senza Provedel contro la Juve, ma… può ritornare lo stesso con i bianconeri. Il dietro le quinte appeared first on Juventus News 24.