Lazio S.S.-Ac Milan, dietro le quinte pazzesco: Lotito si è informato per la ripetizione del match

3 Mar 2024, 12:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Lazio Milan, retroscena: Lotito si è informato per la ripetizione del match inficiato dall’arbitraggio di Di Bello

La rabbia dopo la sfida con il Milan rimane tanta in casa Lazio, con il presidente Lotito che in diretta tv ha annunciato ricorsi importanti per quanto riguarda l’arbitraggio di Di Bello.

Il Corriere dello Sport riporta un’indiscrezione, secondo la quale il presidente biancoceleste si sarebbe consultato con l’avvocato Gentile per capire ci fossero le condizioni per chiedere la ripetizione della partita per errore tecnico, legato al mancato #RIGORE su Castellanos… Ma non ci sarebbero gli estremi.

