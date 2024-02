Lazio #Milan AC: un precedente fa sognare i tifosi diavoli rossoneri verso il big match

01:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

In vista del match di domani sera tra Lazio e Diavolo Rossonero c’è un precedente che fa sognare i tifosi, i dettagli verso la partita

L’unica volta che Lazio-Diavolo Rossonero è stata disputata alla 27esima giornata di campionato… Stagione 1998-1999, al triplice fischio finale il maxischermo dell’Olimpico recitava 0-0. Alla vigilia di quello scontro diretto i biancocelesti erano primi a 55 punti, i rossoneri terzi a 48, nel mezzo la Fiorentina a quota 50.

Nei successivi 7 turni di Serie A gli Aquilotti colsero 13 punti (4V – 1X – 2P), il Diavolo fece en-plein con 21 (7V). E così uno scudetto che sembrava cucito sulle maglie della Lazio finì per traslocare su quelle del Diavolo Rossonero.

