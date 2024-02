Lazio #Milan AC, Tomori rientra a disposizione? Mister Stefano Pioli SVELA TUTTO: ecco cos’ha detto

15:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Lazio Diavolo Rossonero, Tomori torna a disposizione? Coach Pioli SVELA TUTTO: ecco cos’ha detto il tecnico alla vigilia del match contro i biancocelesti

In vista della sfida di domani sera tra Lazio e Diavolo Rossonero, Stefano Coach Pioli ritrova ufficialmente Fikayo Tomori. Il difensore inglese, fermo ai box da tempo, non era stato convocato nell’ultimo match contro l’Atalanta ma, come riferisce Sky Sport, si è allenato con il resto della squadra a partire dallo scorso venerdì e ha terminato il suo percorso verso il pieno recupero della forma fisica. Domani è pronto a tornare tra i convocati, come confermato dallo stesso Coach Pioli nella conferenza stampa di oggi.

TOMORI – «Sarà tra i convocati».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI LAZIO MILAN.

