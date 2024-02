Lazio #Milan AC: sospiro di sollievo per Threno Hernandez, le condizioni del terzino

21:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

In queste ore in vista di Lazio Diavolo Rossonero c’è ansia per le condizioni di Theo Hernandez dopo una botta al piede. Arrivano rassicurazioni

La notizia di una botta al piede in allenamento per Theo Hernandez in vista del match di domani sera del Diavolo Rossonero contro la Lazio, valevole per la giornata 27 della Serie A 2023-24, tiene in ansia i tifosi. In tal senso però arrivano rassicurazioni.

Come riportato da Daniele Longo il terzino rossonero sarà regolarmente convocato e partirà con la squadra domani mattina in direzione Roma.

