Lazio #Milan AC: Sarri spera nel recupero di Patric, le condizioni del centrale

13:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Sarri spera di recuperare Patric, attualmente fuori per infortunio per la sfida di venerdì tra Lazio e Diavolo Rossonero: spunta il retroscena sulle condizioni

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Lazio c’è grande amarezza per la sconfitta di ieri contro la Fiorentina. In vista della sfida di venerdì all’Olimpico contro il Diavolo Rossonero, antipasto del ritorno degli ottavi di finale in Champions League contro il Bayern Monaco, Sarri spera nel recupero di Patric.

In difesa rientrerà Gila, che ha scontato la squalifica, ma a preoccupare sono le condizioni del difensore spagnolo, ancora alle prese con una distorsione alla caviglia che lo obbliga a camminare male con conseguente dolore al pube. Prossime ore decisive.

