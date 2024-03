Lazio #Milan AC, Sarri perde il portiere! Un cambio nella lista dei convocati ULTIME

18:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Lazio Diavolo Rossonero, Sarri perde un portiere! Il cambio nella lista dei convocati. Le #news sulle decisioni in vista del match

Variazione nei convocati della Lazio di Sarri per la sfida di stasera contro il Diavolo Rossonero di Coach Pioli: indisponibile Sepe, al suo posto il tecnico ha scelto Renzetti della Primavera di Sanderra.

Variazione nei convocati

Indisponibile Sepe, al suo posto Renzetti https://t.co/rkdduYZs08 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 1, 2024

Il fischio d’inizio del match dell’Olimpico è in programma alle 20.45: ecco come cambia la lista dei convocati. Il portiere titolare, che giocherà anche contro i rossoneri, rimane sempre Provedel.

