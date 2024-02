Lazio #Milan AC, Sarri in ansia: rischia di perdere 3 giocatori per la sfida VS i diavoli rossoneri

20:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Lazio Diavolo Rossonero, Sarri in ansia: rischia di perdere 3 giocatori per la sfida contro i rossoneri. Le ultime sulle condizioni dei biancocelesti

La Lazio di Maurizio Sarri rischia di arrivare con i giocatori contati alla partita di venerdì sera all’Olimpico contro il Diavolo Rossonero. Diversi i giocatori in dubbio per i biancocelesti, usciti con le ossa rotte dopo la sconfitta di ieri contro la Fiorentina.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Come riferito da Sky Sport, difficilmente Patric e Rovella riusciranno a recuperare per la partita contro i rossoneri. In forte dubbio anche Isaksen, costretto ad uscire a fine primo tempo nel match di ieri.

Pubblicità

The post Lazio Diavolo Rossonero, Sarri in ansia: rischia di perdere 3 giocatori per la sfida contro i rossoneri appeared first on Diavolo Rossonero News 24.