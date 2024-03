Lazio #Milan AC: Rafa Leao mette nel mirino questo obiettivo, i traguardi che può raggiungere

19:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Tra poche ore il Diavolo Rossonero scenderà in campo contro la Lazio. Leao mette nel mirino un traguardo e un obiettivo di rendimento

Mancano poche ore al calcio d’inizio di Lazio Diavolo Rossonero e in vista del match Leao può raggiungere più di un traguardo. Il primo sarebbe quello legato alle presenze: se dovesse scendere in campo come con ogni probabilità sembra raggiungerebbe le 250 presenze con le maglie di un #club (giovanili comprese). Inoltre l’altro obiettivo è la continuità:

è il migliore dei rossoneri per partecipazione attiva ad un gol contro i biancocelesti. (2 gol 4 assist in totale) e mira a segnare ancora sarebbe il 4° nelle ultime 5 partite, il terzo consecutivo.

