Lazio #Milan AC: Mister Stefano Pioli verso la conferma della scelta in difesa, a cosa pensa l’allenatore

00:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

È iniziato il count down ufficiale di Lazio Diavolo Rossonero. In vista del match di campionato Coach Pioli va verso questa scelta in difesa

In vista di Lazio Diavolo Rossonero, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2023-24 in programma domani sera all’Olimpico, Stefano Coach Pioli non ha ancora sciolto le riserve su chi schierare come terzino tra Calabria e Florenzi, pochi dubbi sulla coppia di centrali:

come riportato da Sky Sport in tal senso le scelte dovrebbero essere le stesse di quelle contro l’Atalanta ovvero con Thiaw e Gabbia titolari.

