Lazio #Milan AC, Mister Stefano Pioli tiene aperto un unico ballottaggio: chi a destra? Potrebbe spuntarla lui

10:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Lazio-Diavolo Rossonero, Stefano Coach Pioli tiene aperto un solo ballottaggio per la sfida di domani: chi come terzino destro?

Come riportato dal Corriere dello Sport, in vista della sfida di domani tra Lazio e Diavolo Rossonero, gara importante per i rossoneri in ottica corsa alla prossima Champions League, Stefano Coach Pioli tiene aperto un solo ballottaggio di formazione.

Il tecnico deve sciogliere le riserve per quanto riguarda il terzino destro: Calabria, rientrato contro l’Atalanta, spinge per avere una chance da titolare al posto di Alessandro Florenzi. Decisione solo poco prima del match.

