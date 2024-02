Lazio #Milan AC, Mister Stefano Pioli ha le idee chiare in difesa: al centro giocano loro. Le NEWS

09:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Lazio-Diavolo Rossonero, Stefano Coach Pioli ha le idee chiare per quanto riguarda la difesa: al centro tocca a Gabbia in coppia con Thiaw

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Coach Pioli ha sciolto i dubbi in vista della sfida di domani contro la Lazio all’Olimpico per quanto riguarda la difesa del Diavolo Rossonero.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Davanti a Mike Maignan, la coppia difensiva sarà la stessa schierata domenica scorsa contro l’Atalanta, ovvero Gabbia-Thiaw. Altro turno di riposo per Simon Kjaer che dovrebbe poi tornare titolare nella sfida di UEFA Europa League contro lo Slavia Praga.

Pubblicità

The post Lazio Diavolo Rossonero, Coach Pioli ha le idee chiare in difesa: al centro giocano loro. Le ultime appeared first on Diavolo Rossonero News 24.