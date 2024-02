Lazio #Milan AC, l’Olimpico si prepara per il big big match di campionato: il dato sui tagliandi venduti

19:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Lazio Diavolo Rossonero, l’Olimpico si prepara per il big match di campionato: il dato sui tagliandi venduti in vista della sfida di venerdì sera

Come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante il momento difficile vissuto dalla Lazio (dopo le sconfitta contro Fiorentina e Bologna), lo stadio Olimpico è pronto a rispondere presente in vista del big match di campionato contro il Diavolo Rossonero.

Si va verso quota 45mila spettatori, attualmente siamo a 43mila, per la sfida di venerdì 1 marzo alle ore 20:45 valida per la 27esima giornata di campionato di Serie A 2023-24 e importantissima per la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

