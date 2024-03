Lazio #Milan AC, furia dei biancocelesti dopo il fischio finale: preso di mira Di Bello sui social – NEWS

00:47,2 Mar 2024, MILANELLO.

Lazio Diavolo Rossonero, furia dei biancocelesti dopo il fischio finale: preso di mira Di Bello sui social ufficiali del #club romano – FOTO

Furibonda tutta la società biancoceleste al termine di Lazio Diavolo Rossonero, anche sui social. La squadra di Maurizio Sarri, che ha terminato il match in 8 uomini, ha preso di mira il direttore di gara di oggi, Marco Di Bello.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

FT | #LazioDiavolo Rossonero 0-1 Termina la partita#CMonEagles pic.twitter.com/EsFH3SqI87 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 1, 2024 Pubblicità

Arriva subito la pronta ed ironica risposta del #club, che tramite suo profilo X, ha voluto postare questa foto abbastanza simbolica: nessun giocatore nella foto al triplice fischio, il protagonista è solo l’arbitro.

The post Lazio Diavolo Rossonero, furia dei biancocelesti dopo il fischio finale: preso di mira Di Bello sui social – FOTO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.