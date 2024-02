Lazio #Milan AC: fissata la partenza dei diavoli rossoneri! Il programma della trasferta

15:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Lazio Diavolo Rossonero: fissata la partenza dei rossoneri! Il programma della trasferta in vista della sfida di campionato contro i biancocelesti. I dettagli

Arrivano alcuni aggiornamenti su quello che sarà il programma della giornata di domani della formazione rossonera, ovvero il giorno quella della sfida di campionato tra Lazio e Diavolo Rossonero in programma alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico e valida per la 27^ giornata di Serie A.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, domani mattina la formazione rossonera decollerà da Malpensa per raggiungere Roma.

