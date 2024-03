Lazio #Milan AC DIRETTA: l’avvicinamento al big match dell’Olimpico, le ULTIME sulle valutazioni di Mister Stefano Pioli

15:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Il Diavolo Rossonero è ospite della Lazio nella 27ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Diavolo Rossonero vuole tornare alla vittoria in campionato dopo la sconfitta di Monza e il pareggio con l’Atalanta. Rossoneri attesi dall’ostica trasferta sul campo della Lazio.

Aggiornamenti a partire dalle 20.45

Ore 14.30 – Dopo il gol straordinario con l’Atalanta, Coach Pioli si riaffida a Leao sulla sinistra. Spazio a Pulisic a destra.

Ore 14.00 – Titolarissimi, poi, nel reparto offensivo. A cominciare da Ruben Loftus-Cheek, confermatissimo nel ruolo di trequartista.

Ore 13.30 – A centrocampo è destinato ancora alla panchina Tijjani Reijnders. Coach Pioli verso la conferma del duo Adli-Bennacer in cabina di regia.

Ore 13.00 – Al centro della difesa la certezza è rappresentata da Matteo Gabbia. Al suo fianco si giocano una maglia da titolare Thiaw e Kjaer, con il primo favorito sul danese.

Ore 12.30 – Sulla fascia destra di difesa tocca ancora ad Alessandro Florenzi. Il terzino ha dato risposte positive in queste partite vista l’assenza per infortunio di Calabria: il capitano è tornato, ha disputato minuti contro l’Atalanta, però si accomoderà ancora in panchina ad inizio partita.

Ore 12.00 – Il nodo più grande di questo avvicinamento a Lazio Diavolo Rossonero riguardava le condizioni di Theo Hernandez. Il terzino francese, che in allenamento aveva ricevuto una botta alla caviglia, ha rassicurato però Coach Pioli: stasera sarà regolarmente in campo sulla corsia di sinistra. In caso di forfait dell’ultimo minuto sarebbe pronto Florenzi, con Calabria a destra.

Five corkers in the capital! #LazioDiavolo Rossonero #SempreDiavolo Rossonero

Brought to you by @CorpayFX pic.twitter.com/rM6De6PAeY — AC Diavolo Rossonero (@acmilan) March 1, 2024

Ore 11.30 – Stefano Coach Pioli verso la conferma del 4-2-3-1 anche per il match dell’Olimpico.

Friday-night under the lights in the Eternal City #LazioDiavolo Rossonero #SempreDiavolo Rossonero

Brought to you by 𝘄𝗲𝗳𝗼𝘅 pic.twitter.com/JjCoXuunMI — AC Diavolo Rossonero (@acmilan) March 1, 2024

The post Lazio Diavolo Rossonero LIVE: l’avvicinamento al match dell’Olimpico, le #news sulle scelte di Coach Pioli appeared first on Diavolo Rossonero News 24.