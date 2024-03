Lazio #Milan AC: diavoli rossoneri arrivati a Roma. Le NEWS dell’arrivo della club di Mister Stefano Pioli

14:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Lazio Diavolo Rossonero: rossoneri arrivati a Roma. Le FOTO dell’arrivo della squadra di Coach Pioli in vista della sfida di questa sera all’Olimpico

Dopo la rifinitura mattutina, il Diavolo Rossonero è arrivato a Roma dove questa sera scenderà in campo contro la Lazio allo stadio Olimpico per la sfida valida per la 27esima giornata di campionato di Serie A.

Touchdown in Rome

Dressed to conquer with our @pumafootball Archive Collection #LazioDiavolo Rossonero #SempreDiavolo Rossonero — AC Diavolo Rossonero (@acmilan) March 1, 2024

Ecco le immagini dei rossoneri appena atterati a Roma pubblicate sui social.

