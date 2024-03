Lazio #Milan AC, Di Bello fermato dall’AIA! Ecco per quanto tempo non arbitrerà: la decisione di Rocchi

13:48,2 Mar 2024, MILANELLO.

Lazio Diavolo Rossonero, Di Bello fermato dall’AIA! Ecco per quanto tempo non arbitrerà: la decisione del designatore arbitrale Rocchi

L’arbitro Marco Di Bello è finito nell’occhio del ciclone per la sua direzione di gara in Lazio Diavolo Rossonero. Tante le lamentele dopo la sfida di ieri all’Olimpico, finita con la squadra di Maurizio Sarri in 8 uomini. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il direttore di gara è stato fermato per un mese dai vertici dell’AIA e dal designatore Gianluca Rocchi (non è la prima volta che gli capita in questa stagione).

Bocciatura dunque per il fischietto, al quale sono stati riconosciuti parecchi errori: su tutti il cartellino rosso rivolto nei confronti di Guendouzi e il fatto di non aver fermato il gioco quando Castellanos era per terra (da lì nasce il rosso a Pellegrini). Giudicata positiva soltanto la sua decisione nel contatto in area tra Maignan e Castellanos.

