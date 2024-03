Lazio #Milan AC, che caos nel finale! I biancocelesti finiscono in 8! Cos’è successo

00:47,2 Mar 2024, MILANELLO.

Lazio Diavolo Rossonero, che caos nel finale! I biancocelesti finiscono in 8! Cos’è successo negli ultimi minuti della sfida dell’Olimpico

Nervi tesissimi nei minuti finali di Lazio Diavolo Rossonero, con una serie di falli, duelli e decisioni arbitrali che hanno fatto infuriare i biancocelesti. La squadra di Maurizio Sarri, che era rimasta in 10 all’inizio del secondo tempo per l’espulsione di Pellegrini tanto discussa, finisce il match in 8 uomini!

Al 90+4′ è arrivato il cartellino rosso per Adam Marusic, al 90+6′ quello estratto nei confronti di Matteo Guendouzi. Sfiorata anche la rissa tra le due squadre dopo il fischio finale. Un match che si porterà con sé degli strascichi.

