Lazio #Milan AC, Capitan Calabria o El Floro Florenzi a destra? Mister Stefano Pioli ha svelato questo alla vigilia ULTIME

18:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Lazio Diavolo Rossonero, Calabria o Florenzi a destra? Coach Pioli ha svelato questo alla vigilia. Le #news sulla probabile formazione

L’allenatore del Diavolo Rossonero Coach Pioli ha presentato il match contro la Lazio in conferenza stampa, anticipando il rientro in difesa del capitano rossonero Calabria che giocherà molto probabilmente da titolare nel match.

CALABRIA – «Sta bene, rientra dall’infortunio. Le prestazioni di Florenzi sono importanti, ma chi starà meglio giocherà. Sono due giocatori disponibili, volti alla squadra».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI LAZIO MILAN

