19:49, 25 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Lazio Juve, Igor Tudor può tornare a sorridere: per il match contro gli uomini di Mister Max Allegri recuperato un titolare Si avvicina Lazio-Juve, prossima sfida di campionato dei bianconeri. Secondo la Gazzetta dello Sport i biancocelesti questa mattina sono tornati ad allenarsi verso la sfida dicampionato contro gli uomini di Mister Max Allegri, dopo la giornata di riposo […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Lazio Juve, Tudor può sorridere: recupera un titolare appeared first on Juventus News 24.