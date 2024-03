Lazio #Juve, si lavora alla Continassa. Ecco le #ULTIMISSIME #NEWS sugli infortunati

18:19, 25 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Lazio Juve, si lavora alla Continassa in vista del doppio match contro gli uomini di Tudor. Ecco le ULTIME Da poco si è concluso l’#allenamento, congiunto con la Juventus Next Gen. I bianconeri hanno lavorato sulle esercitazioni per reparto, esercitazioni possesso palla schierati e partitina finale. Domani #allenamento si terrà al mattino. Ancora #allenamento a […]

