22:18, 20 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Lazio Juve, inizia l’era Tudor: primo #allenamento per l’ex vice di Pirlo. Il report della doppia seduta di lavoro

E’ iniziata ufficialmente oggi l’era Tudor alla Lazio. Il nuovo allenatore, ex vice di Pirlo alla Juve, ha svolto una doppia seduta di #allenamento verso il big match del 30 marzo all’Olimpico proprio contro i bianconeri.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

IL REPORT – Doppia seduta in archivio per la Lazio agli ordini del neo allenatore Igor Tudor.

Pubblicità

L`#allenamento mattutino è stato caratterizzato da un lavoro tecnico e da alcune esercitazioni di natura atletica.

Nel pomeriggio invece, dopo un iniziale riscaldamento, la squadra ha svolto ampie fasi tattiche prima di una partitella a campo ridotto che ha concluso la seduta.

Nella giornata di domani continuerà la marcia di avvicinamento della Lazio al prossimo impegno di campionato in casa contro la Juventus.

In particolare, gli uomini di Tudor si ritroveranno al Centro Sportivo di Formello per la seduta mattutina alle ore 11:00, mentre nel pomeriggio scenderanno in campo alle 17:00.

The post Lazio Juve, inizia l’era Tudor: primo #allenamento per l’ex vice di Pirlo appeared first on Juventus News 24.