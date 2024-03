Lazio #Juve, i biancocelesti proseguono la preparazione – il REPORT dell’#allenamento

20:48, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Doppia seduta per la Lazio di Tudor in vista della doppia sfida di campionato e Coppa Italia con la Juve

La Lazio, oggi, ha svolto una doppia seduta di allenamenti in vista della gara con la Juve del 30 marzo.

COMUNICATO – «Quest’oggi gli uomini di Tudor, dopo una mattinata trascorsa in palestra, sono tornati sul campo nel pomeriggio dedicandosi a un’attivazione muscolare seguito da un blocco tattico che ha caratterizzato l’intera seduta».

