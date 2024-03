Lazio #Juve, come sostituire “Giovannino” Vlahovic e “Arek” Milik? Mister Max Allegri pensa seriamente a quella soluzione

10:34, 25 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Lazio Juve, quali scelte in attacco per i bianconeri viste le assenze di Giovannino Vlahovic e “Arek” Milik? Ecco a cosa pensa Mister Max Allegri

La Gazzetta dello Sport si interroga sulla formazione della Juve in vista della trasferta in casa della Lazio in programma sabato prossimo, ultimo impegno prima della Pasqua. Un match dove, per motivi diversi, mancheranno sia Giovannino Vlahovic che “Arek” Milik, prime scelte per il ruolo di centravanti.

Assenze pesanti per Mister Max Allegri che, per ovviare a queste mancanze, pensa di lanciare dal primo minuto quel Moise Kean ancora in cerca del primo gol stagionale, in coppia con Federico Chiesa. Verso la panchina, almeno ad oggi, il turco il Mago Yldiz.

