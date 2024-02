Lazio in silenzio stampa: «Preferiamo non commentare come successo con la Signora Juve»

Lazio in silenzio stampa dopo la sconfitta dell’Olimpico contro il Bologna: i motivi dietro la decisione della società. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Dazn, la Lazio ha deciso di non rilasciare interviste a margine della sconfitta col Bologna visto il momento complicato e alcune decisioni arbitrali.

PAROLE – «Preferiamo non commentare questa partita, com’è successo contro la Juventus. Ci sono state varie cose in tutta la sfida».

