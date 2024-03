Lazio, il punto sugli infortunati: la circostanza a pochi giorni dal match con la #Juve

01:02, 17 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Rodia, il medico della Lazio fa il punto della situazione al termine della gara con il Frosinone riguardo gli infortunati

Il medico della Lazio Rodia, ha parlato ai microfoni di LSC rilasciando queste parole riguardo gli infortunati in casa biancoceleste. Il prossimo turno vedrà scontrarsi Lazio e Juventus.

INFORTUNATI – Pellegrini ha avuto una distorsione alla caviglia sinistra, ha subito un trauma molto importante, ma il fatto di averlo preservato nel secondo tempo sicuramente ci aiuterà. Provedel, Patric e Rovella? Le loro condizioni stanno migliorando, soprattutto per quanto riguarda Provedel, in settimana faremo ulteriori accertamenti per valutare l’evoluzione ma possiamo dire che tutto procede nel migliore dei modi

