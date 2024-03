Lazio, il big a sorpresa VS Lotito, la dichiarazione: «Non vado in ritiro, mandami via» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Il big della Lazio ha usato parole dure contro il presidente Claudio Lotito e la sua decisione di portare la squadra in ritiro

Alessio Romagnoli, colonna della difesa della Lazio, è andato contro la decisione di Claudio Lotito di portare la squadra in ritiro.

PAROLE – «Io non ci vado. Mandami pure via. Non mi hai dato mille cose che mi avevi promesso».

L’articolo Lazio, il big a sorpresa contro Lotito: «Non vado in ritiro, mandami via» ha come fonte da Internazionale FC News 24.