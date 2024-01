Lazio, guai per Sarri verso l’Fc Internazionale: due assenze pesanti?

Sarri fa la conta per la sfida tra Lazio e Inter: due giocatori a forte rischio verso la sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi

Problemi per Nicolò Rovella verso Lazio-Inter. Non sono gravi le sue condizioni – aggiorna Sky Sport – ma giocando tra poco più di ventiquattro ore è giusto considerare il centrocampista italiano in dubbio.

Cataldi è stato avvisato dell’eventuale rimpiazzo se l’ex Juventus non dovesse farcela. Luis Alberto sembra destinato a partire dalla panchina per una questione tattica, lasciando spazio a Vecino. Dovrebbe partire dalla panchina anche Immobile, con Castellanos favorito. Guai anche per Patric, che non si è allenato con la squadra oggi per un problema fisico.

