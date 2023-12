Lazio-Fc Internazionale, le PROBABILI FORMAZIONI: Bisseck e i titolarissimi

Dopo il pareggio della Juventus a Marassi, l’Inter ha una grande occasione per allungare in classifica sui bianconeri e volare a +4. La partita è però storicamente molto complicata, visto che i nerazzurri affronteranno la Lazio all’Olimpico, dove non vincono – contro i biancocelesti – dal 2018.

Per sfidare il suo passato, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi opterà per quattro cambi rispetto alla formazione titolare di martedì sera in Champions League contro la Real Sociedad.

Davanti a Sommer, sono certe le titolarità di Acerbi e Bastoni, mentre lo slot di destra dovrebbe essere occupato da Bisseck, che rientrerà dal primo minuto dopo la bella prova con l’Udinese e la panchina in Europa, permettendo a Darmian di traslocare nuovamente sulla fascia destra (occupata in Champions da Cuadrado). Per il resto, solo certezze.

Queste le probabili formazioni di Lazio-Inter:

17 Dicembre 2023 – 20:45 Olimpico, Roma Lazio

4-3-3 Formazione 94 – Provedel 29 – Lazzari 15 – Casale 4 – Patric 77 – Marusic 8 – Guendouzi 65 – Rovella 10 – Luis Alberto 7 – Felipe Anderson 17 – Immobile 20 – Zaccagni Maurizio Sarri Pubblicità Panchina 33 Sepe,

35 Mandas,

23 Hysaj,

42 Ruggeri,

34 Gila,

3 Pellegrini,

26 Basic,

6 Kamada,

5 Vecino,

32 Cataldi,

70 Sanà Fernandes,

9 Pedro,

19 Castellanos Ballottaggi Nessuno Squalificati Nessuno indisponibili Romagnoli,

Patric,

Isaksen diffidati Immobile,

Zaccagni Inter

3-5-2 Formazione 1 – Sommer 31 – Bisseck 15 – Acerbi 95 – Bastoni 36 – Darmian 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Simone Inzaghi Panchina 77 Audero,

12 Di Gennaro,

28 Pavard,

44 Stabile,

30 Carlos Augusto,

16 Frattesi,

21 Asllani,

5 Sensi,

14 Klaassen,

34 Agoumé,

8 Arnautovic Ballottaggi Nessuno Squalificati Nessuno indisponibili Sanchez,

De Vrij,

Dumfries,

Cuadrado diffidati Nessuno Arbitro: Maresca Assistenti: Passeri, Garzelli Quarto Uomo: Rapuano Var: Di Paolo