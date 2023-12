Lazio-Fc Internazionale, dove vedere il match di Serie A in tv e live online

Ecco dove sarà possibile vedere la partita tra Lazio ed Inter in programma il 17 dicembre, in tv e diretta streaming

L’Inter torna in campo per la 16^ giornata di Serie A col match in programma contro la Lazio il 17 dicembre alle ore 20.45.

Dove sarà possibile vedere la partita? Il match sarà un’esclusiva di DAZN, per cui sarà possibile seguirlo tramite l’app su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Inter News 24 offrirà, come consueto, la cronaca live della partita, impreziosita da curiosità e statistiche per tutti gli utenti. State con noi!

L’articolo Lazio-Inter, dove vedere il match di Serie A in tv e live streaming proviene da Inter News 24.