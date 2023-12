Lazio Cagliari 1-0: vittoria sproposta per la squadra di Sarri

La sfida tra Lazio e Cagliari valevole per il quattordicesimo turno di Serie A è terminata sull’1 a 0: ecco com’è andata la partita

Successo importante e sofferto per la Lazio di Maurizio Sarri che torna alla vittoria, e lo fa contro il Cagliari. Il match valevole per il quattordicesimo turno del campionato di Serie A se l’aggiudicano i biancocelesti per 1 a 0.

A decidere la partita è stato il gol di Pedro all’8′. I sardi, che sono rimasti in dieci uomini per l’espulsione di Makoumbou al 27′, hanno comunque tenuto testa ai propri rivali, risultato particolarmente pericolosi anche sul finale (Provedel si è dovuto superare in un intervento)

